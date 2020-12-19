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Develispor transfere hızlı başladı
Kayseri Develispor, dış transfer kadrosuna 3 ismi dahil etti.
KAYSERİ 19.12.2020, 16:56
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Kayseri Develispor, dış transfer kadrosuna 3 ismi dahil etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Develispor’da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşan Develispor, dış transfer çalışmalarına başladı. Dış transferde 9 isim ile prensipte anlaşan Develispor kulübü, 3 ismi kamuoyuna açıkladı. Kırmızı siyahlılar, dış transferde Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetlerispor’dan Oğulcan Ahmet Erdul, Ünye 1957 Spor’dan Hakan Tice ve Ortaca Belediyespor’dan Mert Mustafa Kabaş ile anlaştı.3 isim ile her konuda anlaşmaya sağlayan Develispor diğer futbolcuları da hafta içi kamuoyu ile paylaşacak.
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