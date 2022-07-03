Develispor 8 futbolcu ile anlaştı

Develispor, yeni sezon öncesi iç transferde 3, dış transferde ise 5 oyuncusu ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor’da yeni sezon öncesi hareketlilik sürdürüyor. Hem iç transferde hem de dış transferde birçok ile görüşme yapan kırmızı siyahlılar yeni sezon öncesi 8 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Develispor Teknik Direktör Sebahattin Tekin’in raporu doğrultusunda iç transferde Resul Ekrem Turhan, Yakup Can Yazgan, Melihşah Aslan ile yeniden anlaşma sağlanırken dış transferde Çınar Belediyespor’dan Mehmet Şahin, Beykoz 1908 Spor’dan Muhammet Utkucu, Bölmespor’dan İsmail Yalçınkaya, Şile Belediyespor’dan Berk Akdemir ve Talasgücü Belediyespor’dan Mustafa Aslan ile anlaşıldı.