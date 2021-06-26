Develililer Derneği’nde İsmail Arslan güven tazeledi

Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan İsmail Arslan güven tazeledi.

Dernek toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan İsmail Arslan ve dernek üyeleri katıldı. Yapılan kurulda mevcut başkan Arslan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Pandemiden dolayı 7 Haziran’da derneği açtıklarını söyleyen İsmail Arslan, “Bugün Kayseri Develililer Derneğimizin Olağan Genel kurulu için burada toplanmış bulunuyoruz. Katılan üyelerimize teşekkür ediyorum. Develililer Derneği, 2004 yılında kurulmuş bir dernektir. Şu an 450’ye yakın üyesi mevcut ve bugün 9. Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Toplantımız normalde geçtiğimiz ay içerisinde yapılacaktı ancak pandemi kısıtlamaları dolayısıyla bugün gerçekleştirdik. Derneğimiz maalesef geçen yıl Nisan ayından 2021 yılı Haziran ayına kadar kapalı kaldı. Kısıtlamaların kalkması ile beraber 7 Haziran’da derneğimizi tekrar açtık ve şimdi de genel kurulumuzu yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün seçilecek yeni yönetim kuruluna da bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum. Ayrıca bu güne kadar derneğimizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, üyelerimizi ve kıymetli hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Genel kurul sonrasında göreve gelecek yeni yönetim ise şu şekilde:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: İsmail Arslan, Dr. Ahmet Özyalçın, Prof. Dr. Kenan Güllü, Halil Yücel, YMM Eftal Çekim, Yusuf Özdamarlar, Doç. Dr. Recep Özkan, Mustafa Tiril ve İsmal Güvercin.

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Ayhan Kılınçkaya, Nimet Gönenç ve Yasin Özdemir.