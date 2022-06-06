Develili kuaför Faruk Kafkas, dünya şampiyonu oldu

Develi’de kuaförlük yapan Türkiye’nin Sihirli Elleri organizasyonunda saç ve konsept tasarımında Türkiye birincisi olan Fark Kafkas, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Global Fashion Progress İnternational Dünya Kupasında da şampiyon oldu.

22 ülkeden saç tasarım ve güzellik uzmanının hünerlerini sergilediği şampiyonada Develi’yi ve ülkemizi temsil eden Faruk Kafkas, şampiyonluk kupasıyla Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Dünya şampiyonasında Develi’yi ve ülkeyi en güzel şekilde temsil edip birinci olan Faruk Kafkas’a tebriklerini ileten Başkan Cabbar, "Kuaförlük mesleğinde her zaman kendisini geliştirip yenileyen Faruk kardeşime bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diliyorum. Develi Belediyesi olarak her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mükemmel bir duyguydu"

Türk Bayrağını sonuna kadar dalgalandıracaklarını söyleyen Faruk Kafkas, "22 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’ta Dünya Şampiyonasına katıldık. Zorlu bir mücadeleden geçtik ama alnımızın akıyla Türk Bayrağını yine sahnede dalgalandırdık. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Sadece benim başarım değil, biz ekip olarak, Türkiye olarak, tek yürek olarak başardık. Bizim için önemli olan Türk Bayrağını zirveye taşımaktı. O Türk Bayrağının verdiği huzur, mutluluk hissiyatı gerçekten inanılmaz gururlu olduk. Mükemmel bir duyguydu. Türk Bayrağını sonuna kadar dalgalandıracağız. Daima açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan gideceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.