Develigücü’nün ertelenen maçı 7 Aralık’ta oynanacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskil Belediyespor ile Develigücü arasında ertelenen karşılaşma 7 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta geçen hafta sonu oynaması gereken Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı Develigücü’nde yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelenen karşılaşmanın 7 Aralık’ta oynanacağı açıklandı.

TFF Amatör İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “26.11.2022 Cumartesi günü saat 14.00’de Dağılgan 1 Nolu Sentetik Sahasında, Eskil Belediyespor-Develigücüspor takımları arasında oynanması gereken Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 9.hafta müsabakası Develigücüspor Kulübünün 18 futbolcusunun zehirlenmesinden dolayı, federasyonumuz tarafından ileri bir tarihte oynatılmak üzere ilgili yazımızla ertelenmişti. Ertelenen bu müsabaka aynı saat ve aynı statta olmak üzere 07.12.2022 Çarşamba günü oynanacaktır” denildi.