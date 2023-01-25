Develigücü’nde 15 futbolcu gitti, 12 futbolcu geldi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekiplerinden Develigücü, 15 futbolcu ile yollarını ayırırken kadrosuna 12 futbolcu kattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Develigücü, ligin ikinci yarısı öncesi 15 futbolcu ile yollarını ayırırken kadrosuna 12 yeni futbolcu kattı. Ligin ilk yarısını 14 puanla 14. sırada tamamlayan kırmızı siyahlılar, ikinci yarıda başarılı olabilmek için kolları sıvadı. Develigücü Kulübü Başkanı İbrahim Şimşek, ligin ikinci yarısı öncesi 12 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Develigücü, Çarşambaspor’dan kaleci Hamza Şavşet, Muğlaspor’dan kaleci Mustafa Öztürk, Karamanspor’dan stoper Semih Bağcı, Gaziantep Ankasspor’dan Mehmet Can Milli, Kilis Belediyespor’dan sağ bek Recep Coşkun, Bursa Doğugücü’nden sol bek Yusuf Tosun, Adana Hadırlıgücü takımından orta saha Abdulkadir Dilekçi, Burhaniye Belediyespor’dan orta saha Cihan Tan, Tavşanlı Tepecikspor’dan orta saha Reşit Akbulut, Niğde Belediyespor’dan orta saha Yahya Güngör, Kocaeli Tayfunspor’dan forvet İbrahim Aziz Kaplan ve Amasyaspor’dan forvet Talha Reşat Bulut’u kadrosuna kattı.