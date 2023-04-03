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Develigücü sahasında kazandı
BÖLGESEL AMATÖR LİG 6. GRUP'TA MÜCADELE EDEN DEVELİGÜCÜ SAHASINDA MUCURGÜCÜ'NÜ 2-0 YENDİ.
KAYSERİ 03.04.2023, 09:56
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Develigücü sahasında Mucurgücü’nü 2-0 yendi.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup bulunan Develigücü ile Kırşehir Mucurgücü karşı karşıya geldi. Develi ilçe stadında oynanan 23. hafta maçında 3 puanı alan taraf ev sahibi ekip oldu. Maçın 18. dakikasında Cihan Tan ile öne geçen kırmızı siyahlılar, 90.dakika içerisinde Emre Özden ile bir gol daha bularak skoru 2-0’a getirdi. Recep Coşkun’un 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı maçı kazanan Develigücü puanını 34’e yükseltti.