Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, genel kurul yapacak ve yeni başkanını belirleyecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü Kulübü’nde genel kurul kararı alındı. Genel kurul sonrası başkan Tufan Nayman’ın istifası sonrasında boşalan başkanlık koltuğu dolacak. 15 Kasım’da gerçekleşecek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde yapılacak genel kurula işadamı İbrahim Şimşek’in tek liste ile gireceği ve kulübün resmi başkanı olacağı konuşuluyor.

İbrahim Şimşek, güçlü bir yönetim oluşturmak adına görüşmeler yapıyor.