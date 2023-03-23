Develigücü, Emre Özden’i transfer etti

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup takımlarından Develigücü, geçen hafta Hacılar Erciyesspor’dan ayrılan Emre Özden ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Develigücü, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Kırmızı Siyahlı ekip, geçen hafta Hacılar Erciyesspor ile yolunu ayıran forvet futbolcusu Emre Özden ile anlaşmaya vardı. Develigücü, sezon sonuna kadar Emre Özden ile anlaşmaya vardı ve dün de lisans işlemlerini tamamladı. Develi ilçe stadında oynanan Develigücü-Osmancık Belediyespor maçı kadrosuna dahil olan ve maçın 80. dakikasında oyuna giren Emre Özden, bir dakika sonrasında golünü atmayı başardı.