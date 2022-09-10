Develigücü derbi ile başlayacak

Develigücü 2022-2023 sezonunun ilk maçında Talasgücü Belediyespor ile sezona başlayacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.Grup ekiplerinden Develigücü yeni sezonun ilk maçında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Develigücü sezonu derbi ile başlayacak. Kadrosunu yeni sezon öncesi baştan aşağı yenileyen kırmızı siyahlılar yeni sezondan umutlu. Develigücü 9.haftada Eskil Belediyespor ve 10.haftada Mucurgücüspor maçlarını üst üste deplasmanda oynayacak

Develispor’un ilk yarı fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Talasgücü-Belediyespor-Develigücü

2.Hafta Develigücü-Yozgat 1959 FK

3.Hafta Hacılar Erciyesspor-Develigücü

4.Hafta Develigücü-Niğde Belediyespor

5.Hafta Sincan Belediyespor-Develigücü

6.Hafta Develigücü-Kırıkkale Yahşihanspor

7.Hafta Osmancık Belediyespor-Develigücü

8.Hafta Develigücü-Yozgat Bld. Bozokspor

9.Hafta Eskil Belediyespor-Develigücü

10.Hafta Mucurgücüspor-Develigücü

11.Hafta Develigücü-Başkent Şafakspor

12.Hafta Ankara T.K.İ-Develigücü

13.Hafta Develigücü-Suvermez Kapadokyaspor