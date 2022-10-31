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Develigücü deplasmanda yenildi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, ligin 5. hafta maçında Ankara deplasmanında Sincan Belediyespor’a mağlup oldu.
KAYSERİ 31.10.2022, 08:40
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, ligin 5. hafta maçında Ankara deplasmanında Sincan Belediyespor’a mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele veren Develigücü, ilk yenilgisini aldı. Ankara’da Sincan Belediyespor ile karşılaşan kırmızı siyahlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında yediği golle mağlup oldu.
Müsabakanın 58. dakikasında Ercüment Balıkcı’nın kafa vuruşunda topun ağlara gitmesine mani olamayan Develigücü, gruptaki ilk yenilgisini aldı. 1-0 biten maçın ardından Sincan Belediyespor, liderlik koltuğuna otururken Develigücü 6 puanla 8. sırada kaldı.