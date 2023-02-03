Develigücü Başkanı Şimşek: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, başarıya ulaşabilmek adına mücadelesini sürdürüyor. Kulüp başkanı İbrahim Şimşek, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, ikinci yarıda oynayacağı 13 maçı da başarıyla noktalayıp hedefe ulaşmak istiyor. Kümede kalmayı başarmak isteyen Develigücü takımında başkan İbrahim Şimşek, "Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. Hedefimiz kümede kalmak. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan İbrahim Şimşek, "Develigücü olarak bize destek olanlar belli. Bir elin parmağını geçmiyor. Ancak ilk destek olması gerekenleri maalesef göremiyoruz. Develi halkından, işadamlarımızdan, ilçemizin önde gelenlerinden destek görmek istiyoruz. Elbirliği ile ligin ikinci yarısında başarıyı yakalamalıyız" ifadelerini kullandı.