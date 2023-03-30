Develigücü: 5 - Eskil Belediyespor: 3

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 22. hafta maçında Develigücü sahasında Eskil Belediyespor’u 5-3 yendi. Kırmızı Siyahlılar ligde 31 puana erişti.

Stat: Develi İlçe

Hakemler: Enes Yakup Baş, Nurdan Köseoğlu, Umut Türkeş

Develigücü: Hamza Şavşet xx, Recep Coşkun xx (Dk.83 Turgay Aydoğan x), Melihşah Aslanxx, Semih Bağcı x (Dk.46 Yakup Can xx), Emre Şener xx, Hakan Çıtak xx (Dk.83 Reşit Akbulut x), Burak Can Kalender xx, Selim Başev xx (Dk.72 Aziz Kaplan x), Cihan Tan xxx, Abdulkadir Dilekci xxx, Emre Özden xx (Dk.78 Talha Bulut x)

Eskil Belediyespor: Abdussamet Karakoyun x, Umut Kara xx, Fatih Bal xx, Erden Tomarza xx, Ahmet Tarık Düşünceli xx, Mert Kırımtay xx, Birkan Bakacak xx, Mehmet Becerir xx, Hikmet Etlik xx, Mehmet İncesu xx, Cemil Karakum xxx

Goller: Abdulkadir Dilekçi Dk.32 ve 42, Hakan Çıtak Dk.45+2, Cihan Tan Dk.81 ve 90 (Develigücü) Cemil Karakum Dk.31, 38 ve 45 (Eskil Belediyespor)

Kırmızı Kart: Ahmet Tarık Düşünceli Dk.81 (Eskil Belediyespor)