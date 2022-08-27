Develi’deki Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’nin tabelaları asıldı

Kayseri’nin Develi İlçesi’ndeki Devlet Hastanesi’nin adı; Konya’daki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından hastanenin yeni tabelaları asıldı.

Konya’da görev başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Develili Dr. Ekrem Karakaya’nın ismi, ilçedeki devlet hastanesine verilmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’nin tabelaları asıldı.

Eski İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.