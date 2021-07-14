Develi’de yaz okulu kurslarının startı verildi

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği yaz spor okullarının açılış töreni ilçe stadında yapıldı.

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir’in katıldığı açılış törenine çok sayıda sporcu ve veliler de katıldı. Sosyal belediyecilik anlayışlarının en önemli temalarından birinin çocuklar olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Cabbar, “Çocuklarımızın tatil günlerinde sporla iç içe olmasını sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için hayata geçen yaz spor okulları projemize ilginin her geçen yıl artması bizleri son derece memnun ediyor” dedi. Ailelerin teşvik edici yaklaşımları ve desteklerinin son derecede önemli olduğunu belirten Kaymakam Duru ise, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yapılan projelerimizin meyvesini her geçen sene artarak almaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın spora ilgisini artırmak için gayretlerimiz katlanarak devam edecek. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların tatile girdiği yaz döneminde boş zamanlarını verimli ve etkili bir şekilde değerlendirmelerinin öneminden bahseden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, “Yaz spor okulları çocuklarımız için önemli bir fırsat. Aileler gönül rahatlığı içerisinde çocukları bu kurslara gönderebilir. Ben inanıyorum ki geleceğin şampiyonlarının yetişmesi bu kurslar sayesinde mümkün olacaktır. Kurslarda görev yapacak eğitmenlerimiz ve sporcularımızı şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninden sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen halat çekme müsabakası, yarışanlara ve izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Futbol, voleybol, basketbol badminton, jimnastik, güreş, tekvando yüzme ve kadınlar için step-aerobik gibi toplam 10 farklı branşta eğitim verildiği kurslardan yaklaşık bin öğrenci istifade ediyor.