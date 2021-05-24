banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

Develi’de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ 24.05.2021, 16:32
Develi’de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Havadan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen kamyonet ile 38 FZ 527 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, şoförü de yaralandı. Yaralı şahıs, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tevabi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
açık