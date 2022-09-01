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Develi’de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri’nin Develi İlçesinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.
KAYSERİ 01.09.2022, 13:59
Kayseri’nin Develi İlçesinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı bazı mahallelerde rüzgarın etkisi şiddetini artırmasıyla birlikte toz bulutu oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü ve vatandaşların yolda yürümekte zorluk çektiği ilçede yağmur ile birlikte elektrik tellerinde küçük patlamalar da meydana geldi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, "Rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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