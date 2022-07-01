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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200m kurbağalama finalinde 2:11.26’lık derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4:40.97’lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı.
Develi’de tayini çıkan Cumhuriyet Savcılarına veda yemeği
Develi Cumhuriyet Başsavcılığı, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Şahan Cihan Bayrakcı için veda yemeği verdi.
KAYSERİ 01.07.2022, 20:48
Develi Cumhuriyet Başsavcılığı, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Şahan Cihan Bayrakcı için veda yemeği verdi.
Yemekte, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Avcı ve Cumhuriyet Savcısı Emre Durmuş tayini çıkan Cumhuriyet Savcılarına plaket takdiminde bulundu.
Yaklaşık 3 yıldır Develi’de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Şahan Bartın Adliyesine, Cumhuriyet Savcısı Cihan Bayrakcı ise Perşembe Adliyesine tayini çıktı.