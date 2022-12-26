Develi’de sis etkili oldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kayseri’nin Develi ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabaha doğru yerini sise bıraktı. İlçe genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücülerde zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri sis konusunda trafikte dikkatli olmalarını ve takip mesafesinin koruması konusunda uyardı.