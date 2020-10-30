Develi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortak yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Alparslan Mahallesinde çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gölemen Mevkinde devam ediyor. Geçen seneden eksik kalan yerlerin tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten ve çalışmaları yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Çalışmalarımızda ekip ve ekipmanıyla bizlere her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.