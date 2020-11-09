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Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

DEVELİ BELEDİYESİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DESTEĞİYLE KIRSAL MAHALLELERDEKİ PARKE ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

KAYSERİ 09.11.2020, 15:00
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Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesinin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kırsal mahallelerdeki parke çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin Sindelhöyük Mahallesindeki 30 bin m2’lik parke çalışması devam ederken Develi Belediyesi ekiplerinin Çayırözü Mahallesindeki 10 bin m2’lik parke çalışması da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Develi Belediyesi ekiplerinin Çayırözü Mahallesinden sonra benzer çalışmayı devam ettirecekleri Kulpak Mahallesinde de parke öncesi deforme olmuş parkelerin sökümü ve zemin hazırlık çalışması sürüyor.

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