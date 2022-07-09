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Develi’de ortopedi ve anestezi ekibi nöbete kaldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde ilk defa ortopedi ve anestezi ekibi bayramda nöbete kaldı.

KAYSERİ 09.07.2022, 15:23
Develi’de ortopedi ve anestezi ekibi nöbete kaldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde ilk defa ortopedi ve anestezi ekibi bayramda nöbete kaldı.

Kurban Bayramında yaralanan vatandaşlar, Develi Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede ilk kez bu bayramda nöbetçi olarak bulunan ortopedi ve anestezi ekibi, yaralılara müdahale etti. Ayrıca mikrocerrahi sistemiyle de sadece kol uyuşturularak sinir ve damar ameliyatları da Op. Dr. Feridun Arat ve Uzman Dr. Merve Aslı Yiğit tarafından yapıldı.

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