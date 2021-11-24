Develi’de Öğretmenler Günü kutlandı

Develi’de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleşen program ile kutlandı.

Develi Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesinin düzenlediği program Kur-an’ı Kerim tilaveti ve akabinde edilen dua ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak; "Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimize, hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Kadir Yağlıoğlu okul müdürümüzü, öğretmenimizi, kardeşimizi saygı ve rahmetle anıyoruz, Allah rahmet eylesin. Şerefle yürüttüğümüz mesleğimizin 24 yılında büyük Türk milletinin evlatlarına hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Önce ahlak ve maneviyat diye çıktığımız bu yolda omuzlarımızdaki emanetin zorluğunun, ağırlığının ve kıymetinin bilincindeyiz. İlçemiz Develi’de bu sorumluluğu birlikte üstlendiğimiz öğretmenlerimize selam olsun, selam olsun sevgi, şefkat ve sabır abidesi öğretmenlerimize. Öğretmen sabır abidesidir, candır, canandır, kimi zaman arkadaş, kardeştir, annedir, babadır. Öğretmen; genç nesillere umuttur. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz diriliş şairimiz Sezai Karakoç’un da dediği gibi ’Biz her şartta umudumuzu kaybetmeyeceğiz , eğer umudumuzu kaybedersek; işte en büyük felaket odur’. Şartlar ne olursa olsun umudumuzu yitirmememiz gerekir. Şahsım başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize düşen görev umudu korumaktır, geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmek görevimizdir. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Okunan şiirlerin ardından oratoryo gösterisi düzenlendi. Programda öğretmen ve emekli öğretmenlere ödüller takdim edildi.