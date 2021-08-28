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Develi’de müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

KAYSERİ 28.08.2021, 16:57
Develi’de müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Künye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, müstakil evde maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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