Develi’de karne heyecanı

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona erdiği karne gününde Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak 90. Yıl Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin sevinç ve heyecanına ortak oldu.

Bir eğitim-öğretim dönemini daha başarıyla tamamlamış olmalarından dolayı öğrencilere tebriklerini ileten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, eğitim camiamıza ve velilerimize mutlu ve huzurlu bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyorum” dedi. Öğrencilere karnelerini verip tebriklerini ileten ilçe protokolü daha sonra 90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenleriyle hasbihalde bulundu.