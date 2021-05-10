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Develi’de kan bağışı kampanyası başlatıldı

Develi İmam Hatipliler Derneği (DİMDER) ve Kızılay işbirliği ile ilçe meydanında iftardan sonra kan bağışı kampanyası başlatıldı.

KAYSERİ 10.05.2021, 14:03
Develi’de kan bağışı kampanyası başlatıldı

Develi İmam Hatipliler Derneği (DİMDER) ve Kızılay işbirliği ile ilçe meydanında iftardan sonra kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bağışçılar https://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiRandevu web sayfasından Develi meydanını seçerek randevu oluşturacak ve randevu oluşturan bağışçılara gelen mesaj ile kısıtlamadan muaf olacaklar. DİMDER başkanı Mustafa Bozbeşparmak; "Öncelik üyelerimiz olmak üzere kan bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımızı bu akşam iftardan sonra Develi meydanına bekliyoruz. Değerli bağışçılarımız, Covid-19 nedeniyle her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç var. Kan bağışı merkezlerimiz bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır. 10 Mayıs 2021 19:00-23:00 saatleri arasında Develi ilçe meydanında (DİMDER) bekliyoruz. Sana ihtiyacımız var Kan Dostum" dedi.
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