Develi’de ilçe protokolü Engelsiz Yaşam Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Engelsiz Yaşam Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Yukarı Develi Mahallesinde yapımına devam edilen Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Toplam maliyeti 5 milyon lirayı aşan ve 3 bin metre kapalı alana sahip olan projemizin çalışmaları seri bir şekilde devam etmekte ve en kısa sürede hizmete sunulması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan da, “Emeklerinden dolayı Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’a teşekkür ederim. Çalışmaların kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum” diye konuştu.