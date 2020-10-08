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Develi’de iki mahalle arasındaki bağlantı yolu çalışması başladı
DEVELİ İLÇESİNDE, YUKARI DEVELİ VE FATİH MAHALLESİ BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMALARI BAŞLADI.
KAYSERİ 08.10.2020, 10:56
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Develi ilçesinde, Yukarı Develi ve Fatih Mahallesi bağlantı yolu çalışmaları başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yukarı Develi ile Fatih Mahallesini birbirine bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarına başlandı.
Ekipler yolun asfalt serimine hazır olması için kumlama ve sıkıştırma çalışmalarına devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Vermiş olduğu desteklerden dolayı kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.
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