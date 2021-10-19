Develi’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü araç verildi

Hollanda İnsani Yardım Vakfı ve Yozgatlı gurbetçiler tarafından organize edilen organizasyon kapsamında Develi’de ihtiyaç sahibi 5 kişiye akülü engelli aracı verildi.

Hollanda İnsani Yardım Vakfı Kayseri Gönüllü Temsilcisi Önder Erdoğan engelli araçlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade ederek; "Vakfımızın, Yozgatlı gurbetçi hemşehrilerimizle birlikte ortak organize etmiş oldukları engelli araç organizasyonunun devamında Develi’deyiz. Gurbetçi kardeşlerimize öncelikle minnettarız, Allah hepsinden razı olsun, sonsuz teşekkür ediyoruz. Gurbetçi kardeşlerimizin desteğiyle ağabeylerimize, kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, teyzelerimize, amcalarımıza, ihtiyaçları olan engelli araçları takdim ediyoruz. Elimizde bulunan engelli araçlarımızı Develi’de ihtiyaç sahibi olan ağabeylerimize, ablalarımıza veriyoruz. Dün Kayseri’deydik Kayseri’de de engelli araçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bugün Develi’de 5 engelli aracımızı, 5 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza teslim ettik" ifadelerini kullandı. Aracına kavuşan Karacaviran mahallesinden Ali Çerçi yaptığı açıklamada; "Allah bu yardımda bulunan herkesin işinizi gücünüzü rast getirsin. Onlar bizi bu sıkıntıdan kurtardı, Allah da onların ne sıkıntınız varsa kurtarsın inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

56 yaşındaki Şerife Özkara ise, "Akülü aracımıza kavuştuk. Allah emeği geçen herkesin yardımcısı olsun. Onlar bizi sevindirdi Allah da onları sevindirsin" ifadelerini kullandı. Mutluluğunu dile getiren Mustafa Çimen de, "Buradan Yozgatlı kardeşlerimize ve Hollanda’ya kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Şuan dünyanın en mutlu insanlarından biri olabilirim. Onlar beni mutlu etti Allah da onları mutlu etsin" diye konuştu.