Develi’de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Develi Oto Galericiler ve Traktörcüler Kooperatifi’nin projelendirmesini yaptığı ve ilçe şehir mezarlığının yanına yapılacak olan Galericiler Sitesi yerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imar izni verildi.

Develi Oto Galericiler ve Traktörcüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Somuncu ve ilçe protokolü sitenin yapılacağı alana giderek yapım aşamasında yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Yapılacak sitenin Develi’nin trafiğine büyük katkı sağlayacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Esnafımızın daha nezih bir ortamda hizmet verecekleri Galericiler Sitemizin en kısa sürede hayata geçmesi için Develi Belediyesi olarak bizler de ekip ve ekipmanlarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz. En kısa sürede hizmete başlamasını temenni ettiğimiz Galericiler Sitemizin şimdiden Develimize ve galerici esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.