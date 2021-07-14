Develi’de futbola ilgi büyük

Develi’de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar yaz spor okullarında ise en çok futbol kurslarına ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait tesislerde sabah ve akşam yapılan antrenmanlarda, çocuklar yeşil zeminde top koşturmanın keyfini yaşadı. Tecrübeli antrenörler gözetiminde sabah ve akşam yapılan antrenmanlarda geleceğin sporcuları büyük bir özenle yetiştiriliyor. Öte yandan, Develi’de GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen Badminton kursları da büyük ilgi görüyor.