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Develi’de fayton turları yeniden başladı
Kayseri’nin Develi ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen fayton turları yeniden başladı.
KAYSERİ 06.05.2022, 13:40
Kayseri’nin Develi ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen fayton turları yeniden başladı.
Develi ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fayton turları, korona virüs nedeniyle durdurulmuştu. Vaka sayılarının düşmesi ve normal hayata dönüş ile birlikte, 2 yıldır hizmet yapılamayan fayton turları yeniden başladı. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşların ilgi gösterdiği fayton turları ile tarihi ilçe meydanında gezintiye çıkan vatandaşlar, keyifli vakit geçiriyor.
Faytoncu Yusuf Eskimen, virüsten dolayı fayton turlarının yapılamadığını söyleyerek, turların yeniden başladığını dile getirdi. Vatandaşları fayton turlarına davet eden Eskimen, düğün turlarının da fayton ile yapıldığının altını çizdi.