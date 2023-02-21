Develi’de depremzede çocuklar at bindi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Kayseri’nin Develi ilçesine gelen depremzede çocuklar at bindi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Develi ilçesine gelen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Yurtlarda kalan çocuklar ise, at binerek depremin izlerini bir nebze olsun silmeye çalıştı.