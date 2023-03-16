Develi’de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde depremlerden zarar gören minare, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler 11 ilde büyük hasarlar oluşturdu. Birçok binanın yıkıldığı deprem Kayseri’de de şiddetli bir şekilde hissedilirken, yapılarda hasar meydana geldi. Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi’nde bulunan bir caminin minaresi de, yapılan incelemenin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Minare, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılırken, yıkım anı vatandaşların kameralarına yansıdı.