Develi’de ’birlik’ bayramlaşması

Develi’de protokol üyeleri, ilçe meydanında düzenlenen tören ile bayramlaşırken, kurumları da tek tek ziyaret edip çalışanların bayramını kutladı.

Develi’de Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe meydanında bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Büyükkömürcü, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, İlçe Müftüsü Emin Patan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda konuşan Develi Kaymakamı Sinan Aslan, "Bugün şükürler olsun ki, uzun süre sonra birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan Bayramımızın ilçemize, şehrimize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şu anda bütün siyasi parti başkanları da burada. İlçemize daha iyi hizmet edebilmek için sürekli bir araya geleceğiz" dedi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, bayrama ulaştıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, protokolün ve vatandaşların bayramını kutladı.

Protokol üyeleri, ilçe meydanında düzenlenen programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Develi Devlet Hastanesini ziyaret ederek burada çalışan personeller ile bayramlaştı.