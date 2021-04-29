banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek
Kaftancıoğlu, Erdoğan’a 56 bin lira tazminat ödeyecek
TFF'den Fatih Terim'e cevap
TFF'den Fatih Terim'e cevap
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava

Develi’de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle 35 engelli aileye bugün bayram hediyesi olarak hediye edilen akülü sandalyelerin rahatlıkla kullanılabilmesi için ekipler şarj istasyonlarının montajını tamamladı.

KAYSERİ 29.04.2021, 15:04
3
Develi’de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle 35 engelli aileye bugün bayram hediyesi olarak hediye edilen akülü sandalyelerin rahatlıkla kullanılabilmesi için ekipler şarj istasyonlarının montajını tamamladı.

Engelleri ortadan kaldırmak ve engelli kardeşlerimizin gönül rahatlığı içinde hareket etmelerini sağlamak adına hizmet üretmeye devam edileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Cumhuriyet Meydanı ve Engelsiz Park’a monte edilen şarj istasyonları akülü sandalye kullanan engelli kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Rabbimden bu Ramazan-ı Şerif hürmetine asıl engel olan kalplerdeki engelleri kaldırılmasını niyaz ederim” dedi.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?