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Develi’de 200 kişinin istihdam edileceği fabrika kurulacak
Develi Kaymakamı Murat Duru, tekstil işi ile uğraşan Recep Çolak tarafından ilçeye 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının kurulacağını duyurdu.
KAYSERİ 28.01.2021, 14:20
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Develi Kaymakamı Murat Duru, tekstil işi ile uğraşan Recep Çolak tarafından ilçeye 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının kurulacağını duyurdu.Kaymakam Duru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kayseri’de tekstil üretimi yapan Armateks sahibi Recep Çolak Develimizde de yaklaşık 200 kişilik istihdam sağlayacak tekstil fabrikası kurmayı düşündüğünü ifade etti. Bizde bu fabrikanın Develimizde kurulması için elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı ifade dile getirdik. İnşallah hayırlısı olur." dedi.