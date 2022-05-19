Develi’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Develi Cumhuriyet meydanında yapılan programa Kaymakam Sinan Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, İlçe Jandarma komutanı Gürcan Büyükkömürcü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir; "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele ateşini Samsun’da başlatmasının 103. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal’in harekete geçirdiği bağımsızlık ateşi, aslında Anadolu insanın yüreğinde bir kor gibi kaynamaktaydı. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşında söylediği ’Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal’ mısrasında belirttiği gibi devletimizin, milletimizin aslı olan güçlü Türkiye siz gençlerin sayesinde daha güçlü olacaktır. Yetiştirmekte olduğumuz gençlerimiz; Gazanfer, Muzaffer ve Mücahit olduklarının şuurunda oldukları sürece bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi asla kaybetmeyiz. O nedenle evlatlarımızı bu doğrultuda yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları; şiirler okunması, müzik dinletisi ve halk oyunları ile devam ederken; etkinlikler çerçevesinde dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi.