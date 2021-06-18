Develi Voleybol Takımı’ndan Vali Günaydın’a ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2020-2021 Voleybol 2. Lig sezonunda başarı göstererek 1. Lige yükselen Develi Belediyespor Voleybol Takımı Yöneticisi Ali Orhan, Yardımcı Antrenörü Ömer Özkan ve takım oyuncuları Sami Soysal ve Mehmet Susam ile birlikte Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

Develi Belediyesi voleybol takımına tebriklerini ileten Vali Günaydın’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletip isminin yazılı olduğu forma hediye eden Cabbar Başkan; “Develimizin spor tarihinde önemli bir yeri olan 1. Lige çıkma başarımızı sürdürmek ve daha güzel başarıları Develimize yaşatmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi. Develi Belediyespor’un 1. Lige yükselme başarısından dolayı Cabbar Başkana, takım yönetimi ve sporculara tebriklerini ileten ve şampiyonluk kupasını kaldıran Kayseri Valisi Şehmus Günaydın “Develimizin bu güzel başarısından dolayı gurur duyduk. 1. Ligde Kayserimizi temsil edecek Develi Belediyespor takımımıza başarılarının devamını diliyorum” açıklamalarında bulundu.