Develi ve Yahyalı’da yoğun kar ulaşımı aksattı

Kayseri’de etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından Develi ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar ve Çubukharmanı Mahallesi’nde de yer yer 1 metreye kadar ulaştı.

Yoğun yağış sonrası mahallelerde ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.