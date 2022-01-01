Son Dakika
Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti
Develi İlçe Kaymakamı Sinan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçede güvenlik yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
KAYSERİ 01.01.2022, 10:23
Develi İlçe Kaymakamı Sinan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçede güvenlik yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Cabbar; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek; ülkemizin her yerinde olduğu gibi Develi’de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakârca çalışan emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi.