’Develi Gaceri’ tescillendi

Develi’nin vazgeçilmez lezzetlerinden olan ‘Develi Gaceri’, Develi Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi’nin ortak girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alınarak koruma altına alındı.

Develi Gaceri’nin tanıtımı ve hak ettiği değere ulaşması için uzun bir süreçten geçtiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Daha çok kıraç ve dağlık alanlarda yetiştirilen Develi Gaceri’nin diğer çeşitlerden farkı genetiği değiştirilmemiş bir tohum olmasının yanında endüstriyel bir işleme de gerek duymayan zengin bir besin kaynağıdır. Hasat zamanı sonrasında tarladan direk sofraya ulaşan Develi Gaceri sindirimi kolay, çöl yak hastalarının gönül rahatıyla tüketebileceği buğdaya alternatif besin değeri yüksek bir ata tohumudur. Ata tohumumuz Develi Gaceri’nin tescillenmesinde emeği geçen Kayseri Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Develi Gaceri nedir?

İç Anadolu bölgesinde sadece Develi’de verim alınabilen Develi Gaceri, 28 kromozomlu, içerisindeki lif oranının yüksekliği ve glüteni oranının düşük olmasıyla bilinen buğdaygillerden olan bir ata tohumudur.