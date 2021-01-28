Develi Erciyesspor’dan Kaymakam Duru’ya ziyaret

Develi’de uzun yıllar futbol oynayan isimlerin bir araya gelerek kurdukları Develi Erciyesspor Develi Kaymakamı Murat Duru’yu ziyaret ederek 38 numaralı Develi Erciyesspor forması hediye etti.

SÜPER LİG’DE OYNAYAN DEVELİLİLER GÖRECEĞİZ.

Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Özalp "Her zaman söylüyoruz yine söyleyeyim, Develi’de futbola dair yeni şeyler söylemek istiyoruz. Bu anlamda alt yapı çalışmaları için start verdik. Bu konuda Kayseri’de bir lokomotif olacağız, bizim için kupa almak şampiyon olmak ne kadar önemliyse alt yapı da o kadar önemlidir. Çünkü sadece futbol oynamak değil futbolcu yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Develili futbolcular ortaya çıkaracağız. Bu açıklamaları bir milat olarak düşünebilirsiniz, Süper Lig’de oynayan Develililer göreceğiz" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ŞANS YÖNETİMDEKİ ARKADAŞLARIMIZ!

Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp yaptığı açıklamada; Benim için en büyük şans yönetimde bulunan arkadaşlarımdır. Hepsi uzun yıllar yeşil sahalarda mücadele etmiş, Develi için ter dökmüş isimler. Deyim yerindeyse bu işin mutfağından geliyorlar. Hem takımımız hem de alt yapımız bu isimlerin elinde birer yıldıza dönüşeceğine inancım tamdır" dedi.

DEVELİ KAYMAKAMIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp yaptığı açıklamada; Bugün de yönetimde bulunan arkadaşlarımız ile Develi Kaymakamımız Sayın Murat DURU’yu ziyaret ederek, kendisine takımımızın formasını takdim ettik. Kendisinin hem futbola hem de diğer spor dallarına olan ilgisini biliyoruz. Bizlere her anlamda destek olacağını belirten Develi Sevdalısı olan ve bizden biri olan Kaymakamımız Sayın Murat DURU’ya Develi Erciyes Spor Kulübü olarak teşekkür ederiz" dedi.