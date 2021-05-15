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Develi Emniyeti’nden gece mesaisi

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde devam ediyor.

KAYSERİ 15.05.2021, 00:20
Develi Emniyeti’nden gece mesaisi

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde devam ediyor.

17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanmada son günlere yaklaşılırken Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk günki titizlikle denetimlerine devam ediyor. Gece Develi Cumhuriyet meydanında seyir eden araçların izin belgesini kontrol eden ekipler izin belgesi olamayanlara cezai işlem uyguladı.
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