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Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk’ün rütbesini Kaymakam Sinan Aslan taktı.

KAYSERİ 08.07.2022, 18:03
Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk’ün rütbesini Kaymakam Sinan Aslan taktı.

Develi İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk ikinci sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Öztürk’e rütbesini; kaymakamlık makamında İlçe Kaymakamı Sinan Aslan taktı. Kaymakam Aslan; terfi eden Öztürk’ü tebrik etti.

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