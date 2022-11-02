Develi Belediyespor’un rakibi TÜRŞAD olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, TÜRŞAD’ı konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6.hafta sonunda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Kayseri Develi Belediyespor erkek voleybol takımı, 4 Kasım Cuma günü TÜRŞAD’ı konuk edecek. Hazırlıklarını sürdüren Kayseri temsilcisi, ligde topladığı 8 puan ile 9. sırada yer alıyor. Develi Belediyespor’un rakibi TÜRŞAD ise 9 puan ile 7. sırada mücadele veriyor. Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Develi Belediyesi Başkanı Mehmet Cabbar, “TÜRŞAD ile oynanacak olan karşılaşmaya Develi halkımızı davet ediyorum. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Develi Belediyespor ile TÜRŞAD arasında oynanacak olan karşılaşma Cumartesi günü Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda saat 15.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor yıldız kanalından naklen yayınlanacak.