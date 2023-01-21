Develi Belediyespor’un konuğu Fenerbahçe

Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 16. haftasında Fenerbahçe HDİ Sigorta’yı konuk edecek.

Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, evinde yarın Fenerbahçe HDİ Sigorta’yı konuk edecek. Develi Belediyespor, Fenerbahçe maçıyla kötü gidişata dur demek istiyor. Ligde oynanan 15 haftada 2 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak puan tablosunda 12. sırada yer alırken, Kayseri temsilcisi ayrıca 8 maçtır kazanamıyor. Develi Belediyespor, bu sezon üçüncü maçını kazanmak için taraftarı önüne çıkacak. Fenerbahçe HDİ Sigorta maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Develi Belediyespor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Develi Belediyespor ile Fenerbahçe HDİ Sigorta karşılaşması 22 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanacak.