Develi Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
BU SEZON TÜRKİYE İKİNCİ VOLEYBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK OLAN DEVELİ BELEDİYESİ VOLEYBOL KULÜBÜ YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.
Bu sezon Türkiye İkinci Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyesi Voleybol Kulübü yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor.
Develi Belediyesi’nin desteği ile gerekli ekipmanlarını tamamlayan voleybol kulübü son olarak sağlıkla ilgili problem yaşanmaması için de Covid-19 testi yaptırdı. İlk maçını 25 Ekim’de Nevşehir Belediyespor’la yapacak olan ve antrenmanlarında tempoyu daha da artıran Voleybol Kulübüne başarı dileklerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develimizde voleybol sporu büyük ilgi görmektedir. İnşallah bu sezonda yaptığımız transferler ve desteklerle voleybol kulübümüzün sezonu başarı ile tamamlayıp gruplara yükselmesini ve Develimizi voleybolda bir marka haline getirmelerini diliyorum” açıklamasında bulundu.
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