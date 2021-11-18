Develi Belediyespor Seyrani Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya geldi

Develi Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, Develi Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Mehmet Cabbar, Seyrani Kampüsü içerisindeki Hidayet Tutum Konferans Salonunda Kayseri Üniversitesi öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Öğrencilerin voleybol ve Develi Belediyesporun çalışmaları hakkında sorularını cevaplandıran takım oyuncuları, herkesin bir spor dalıyla meşgul olmaları tavsiyesinde bulundu. Develi’de voleybolun çok sevildiğini ve bu destekle de Develi Belediyespor’un 1. Lig’de güçlü bir şekilde yol aldığını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Bizleri bugün burada misafir ettiğiniz için okul yönetimine ve siz kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayarak tribünde yer almanız bizlerin gücüne güç katacaktır. Elimizden geldiği kadar Develi’yi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Soru-cevap yapılmasının ardından öğrencilere Develi Belediyespor’un aksesuarlarının hediye edildiği programda son olarak Başkan Mehmet Cabbar’a ve sporculara okul yönetimi tarafından katılımları için teşekkür belgesi takdim edildi.