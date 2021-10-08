Develi Belediyespor ilk maçına çıkıyor

Develi Belediyespor, 2021-2022 sezonu ilk maçında sahasında Maliye İhtisas takımını konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor yeni sezona hazır. Yeni sezona yenilenmiş kadrosu ile başlayacak olan mavi beyazlılar ligin 1.haftasında yarın sahasında ve taraftarı önünde Maliye İhtisas takımı ile karşılaşacak. Lige galibiyetle başlamak istediklerini belirten Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, “2021-2022 sezonu öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Yeni sezon öncesi iyi hazırlık kampı geçirdik. Ufak tefek eksiklerimiz var bunlarda zamanla geçecek. Lige sahamızda ve taraftarımız önünde oynayacağımı karşılaşma ile başlayacağız. İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyip sezon sonu Develi Belediyespor’u layık olduğu yere getireceğiz” diye konuştu.

Yarın Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Maliye İhtisas müsabakası saat 14.00’de başlayacak.